В России запустят социальную аренду жилья

5 февраля 2020     7
В России запустят социальную аренду жилья

Российский Минстрой приступил к созданию федеральной программы развития социальной аренды жилья. Об этом заявил заместить главы ведомства Никита Стасишин в ходе конференции газеты «Коммерсант», состоявшейся в среду, 5 февраля, передает РИА Новости.

Стасишин отметил, что параметры программы еще не определены. Когда именно ее запустят, также неизвестно. «Начинаем заниматься соцарендой, это будет отдельная программа, пока не готов описать ее очертания, потому что необходимо пока все посчитать», — сказал он. Чиновник подчеркнул, что для застройщиков нужно создать условия, которые позволят им строить арендное жилье. Речь идет, в том числе, о финансовых условиях. «Под это нужны деньги, все будет зависеть от объема выделяемых средств», — пояснил замглавы Минстроя.

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Социальный наем жилья в России существует и в настоящее время. Квартиры (или комнаты) по договорам социального найма предоставляются бесплатно, при этом жилец не может продать такую недвижимость. Он обязан своевременно оплачивать коммунальные услуги, но не платит налог на недвижимое имущество. Жилье, предоставленное по договору соцнайма, можно приватизировать.

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Источник: Лента.Ру

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