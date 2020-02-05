В России запустят социальную аренду жилья

Российский Минстрой приступил к созданию федеральной программы развития социальной аренды жилья. Об этом заявил заместить главы ведомства Никита Стасишин в ходе конференции газеты «Коммерсант», состоявшейся в среду, 5 февраля, передает РИА Новости.

Стасишин отметил, что параметры программы еще не определены. Когда именно ее запустят, также неизвестно. «Начинаем заниматься соцарендой, это будет отдельная программа, пока не готов описать ее очертания, потому что необходимо пока все посчитать», — сказал он. Чиновник подчеркнул, что для застройщиков нужно создать условия, которые позволят им строить арендное жилье. Речь идет, в том числе, о финансовых условиях. «Под это нужны деньги, все будет зависеть от объема выделяемых средств», — пояснил замглавы Минстроя.

Материалы по теме

00:09 — 15 января

Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого

В сентябре 2019-го занимавший тогда пост премьер-министра России Дмитрий Медведев заявил, что развитию сферы аренды жилья в стране препятствует психологический фактор. Он отметил, что необходимо работать с глубинной установкой на обязательное владение недвижимостью, которая характерна для россиян.

Социальный наем жилья в России существует и в настоящее время. Квартиры (или комнаты) по договорам социального найма предоставляются бесплатно, при этом жилец не может продать такую недвижимость. Он обязан своевременно оплачивать коммунальные услуги, но не платит налог на недвижимое имущество. Жилье, предоставленное по договору соцнайма, можно приватизировать.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру