В России зафиксировали восемь новых случаев коронавируса

Восемь новых случаев коронавируса COVID-19 зафиксировали в России за последние сутки. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения этой инфекции в России, которое поступило в «Известия» в среду, 11 марта.

Шесть больных в Москве, двое — в Подмосковье. Один из пациентов — ребенок, у него полностью отсутствуют симптомы заболевания, он только носитель.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели», — отметили в штабе. Все госпитализированные помещены в инфекционные боксы. Результаты заболевания подтвердили в установленном порядке.

Новость дополняется.

Источник: Газета Известия