В России зафиксировали падение доли «длинных» инвестиций

Доля инвестиций на длинный период достигла десятилетнего минимума по итогам 2019 года, составив лишь 9,1%. Об этом говорится в докладе Росстата, в службе «Известиям» подтвердили этот тренд.

Так, по итогам прошлого года у российских компаний было вложено в различные инвестиционные инструменты 247,2 трлн рублей. Общий объем долгосрочных инвестиций оказался на 4 п.п. меньше, чем в 2018-м и почти на 2 п.п. меньше по сравнению с 2015-м. Максимальная доля долгосрочных вложений была зафиксирована в 2009 году — тогда она составила 21,4%.

При этом в реальном выражении и «длинные», и «короткие» инвестиции российских компаний уменьшились незначительно: на 725 млн рублей по сравнению с 2018 годом. Долгосрочные вложения сократились на 10 трлн до 22,6 трлн рублей, в то время как краткосрочные выросли примерно на эту же сумму и достигли 224,6 трлн рублей.

Последние несколько лет средние и крупные фирмы переходят на краткосрочные финансовые стратегии, к которым их побуждают административное давление и увеличение фискальной нагрузки. Усложняют ситуацию обвалы мировых рынков из-за распространения коронавируса и тупик в переговорах ОПЕК+.

В то же время эксперты отмечают, что низкая доля «длинных» финансовых вложений наблюдается не только в России, но и в развивающихся странах.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 12 марта.

Источник: Газета Известия