В России зафиксировали рост цен на подсолнечник

Цены на подсолнечник выросли на 250 руб. за тонну и достигли отметки 15,8 тыс. руб. за тонну. Об этом 29 ноября сообщил «Совэкон».

Рост цен наблюдается по всем регионам. В частности, в Центральной России они составляют 16,5 тыс. руб. за тонну. На юге России, цены достигли 18 тыс. руб. за тонну. Также по данным организации, на 425 руб. за тонну увеличились цены на подсолнечное масло до 42,2 тыс. руб. за тонну. Эксперты связывают рост цен с мировым повышением цен на масло и увеличение экспорта подсолнечника.

Согласно оценке «Совэкона» экспорт подсолнечника в ноябре составил около 70 тыс. тонн. С начала сезона этот показатель оценивается в 115 тыс. тонн. Эксперты организации полагают, что росту показателей может помешать увеличение экспортной пошлины с 6,5% до 20%. Однако, по оценке «Совэкона» вероятность повышения выплаты — невысокая.

Как сообщает агентство «Финмаркет», Минсельхоз в 2020 году планирует внести предложения по изменению таможенно-тарифного регулирования на рынке подсолнечника, в частности, подняв пошлину до 20%. Сообщается, что вопрос изменения пошлины по итогам недавнего заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, был отправлен на доработку.

Ранее, 8 ноября Минсельхоз Башкирии сообщил о завершении уборки сахарной свеклы в республике.

Источник: Газета Известия