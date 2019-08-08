В России заявили о создании тяжелого экраноплана

8 августа 2019     17
В России заявили о создании тяжелого экраноплана

В России ведется разработка тяжелого аварийно-спасательного экраноплана массой 500-700 тонн.Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева» Георгий Анцев.

«Этот экраноплан может базироваться на Байкале и крупных реках Сибири, где будет очень выгоден для борьбы с лесными пожарами», — заявил он в четверг, 8 августа.

По мнению разработчиков, машина будет особенно эффективна при тушении природных пожаров, так как будет способна брать на борт порядка 200 т воды. Это равняется пяти рейсам самолета типа Ил-76 или 17 рейсам самолета типа Бе-200. Более того, экраноплан сможет проводит забор воды прямо из рек и озер.

Новинку компания готова предложить МЧС.

30 июля сообщалось, что самолет-амфибия Бе-200 участвует в тушении лесных пожаров в Якутии.

Источник: Газета Известия

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