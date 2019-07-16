В России изобрели уникальный препарат, с помощью которого, возможно, будет сделан прорыв в лечении аутоиммунных заболеваний, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России.
В России изобрели лекарство от артрита
Сейчас читают:
|
В Севастополе подешевел полис обязательного автострахования
Полис обязательного автострахования в Севастополе за год подешевел больше, чем на 5%. Как сообщает Российский союз автостраховщиков, средняя премия по …
|
Севастополь вошел в топ-3 регионов РФ по выплате кредитов
Федеральная служба судебных приставов впервые представила географию взыскания задолженностей граждан перед кредитными организациями, сообщило информационное агентство ТАСС. В Южном федеральном …
|
В Госдуме оценили идею Климкина сделать украинский официальным языком ООН
Анна Лушникова Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT предложение министра …
|
На заметку председателю Избиркома Севастополя
Как следует из официальных документов Избиркома Севастополя, по 5-му избирательному округу зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного собрания некто Михаил Паутов. Оный …
|
В Севастополе отыщут «Жемчужину Черного моря» (ФОТО)
20 июля в 20:00 в Севастополе на летней концертной сцене курортного комплекса «Аквамарин» состоится 23-й международный конкурс красоты «Жемчужина Черного …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!