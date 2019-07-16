В России изобрели лекарство от артрита

16 июля 2019     29
В России изобрели лекарство от артрита

В России изобрели уникальный препарат, с помощью которого, возможно, будет сделан прорыв в лечении аутоиммунных заболеваний, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России.

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