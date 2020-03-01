В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ

1 марта 2020     13
В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ

Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство строительства и ЖКХ.

На пересмотр стоимости могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи начисляются равномерно на протяжении всего года, а не по общедомовым счетчикам.

«Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика», — уточнили в министерстве.

В Минстрое также отметили, что ресурсоснабжающие организации и управляющие компании должны следить за качеством теплоснабжения и вовремя изменять параметры теплоносителя.

В феврале сообщалось, что президент России Владимир Путин оценил идею о запрете комиссии при плате за услуги ЖКХ и согласился рассмотреть ее. В настоящее время сбор составляет от 0,5 до 2 процентов независимо от того, каким именно образом совершается платеж: наличными через кассу, онлайн или с помощью банкомата.

Источник: Лента.Ру

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