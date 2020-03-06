В России «Красу полиции» затравили за внешность

В России «Красу полиции» затравили за внешность. Об этом сообщает РИА Новости.

Полицейский-кавалерист ППС МВД России по Курской области Ирина Ходыревская одержала победу в городском конкурсе. Она и еще девять участниц приняли участие в дефиле, кулинарном конкурсе, а также в состязаниях по стрельбе и боевой подготовке.

Однако пользователи социальных сетей раскритиковали внешние данные победительницы. Один из юзеров предположил, что у девушки папа — генерал, поэтому она одержала победу. По мнению другого, Ходыревская участвовала в конкурсе одна, поэтому выиграла его. Но нашлись те, кто поспорил с критиками. «Конкурс красоты в полиции подразумевает испытания по физподготовке и стрельбе», — подчеркнул Александр Светлов.

Ранее в марте пользователи затравили участницу конкурса красоты «Мисс Вселенная», австралийку Рэйчел Финч за овощи и фрукты, которыми она кормит своих детей. Одни обвиняли ее в том, что она морит ребенка голодом, другие осуждали, что она оставила дочку без сладостей и других угощений.

Источник: Лента.Ру