В России могут повысить штраф за нарушение обращения спиртосодержащих препаратов

3 июля 2019     24
В России могут повысить штраф за нарушение обращения спиртосодержащих препаратов

Министерство здравоохранения России предлагает увеличить штраф за нарушение требований к обращению лекарственных средств, в том числе к обороту этилового спирта (этанола) и спиртосодержащих препаратов.

Соответствующий проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в среду, 3 июля.

В начале марта правительство России утвердило правила формирования перечня спиртосодержащих лекарств, на которые не будут распространяться требования закона о необходимости передавать данные об объемах используемого спирта в единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС). Формированием данного списка занимается комиссия при Минздраве РФ.

14 мая стало известно, что Минпромторг России предложил запретить использование пищевого этилового спирта при производстве спиртосодержащих медицинских изделий и лекарственных препаратов. Ведомство также выступило с инициативой запретить производство фармацевтической субстанции этилового спирта методом разведения.

В документе также отмечалась необходимость установления контроля за объемом производства фармацевтической субстанции этилового спирта и пресечения осуществления незаконной деятельности с этим веществом, включая его сокрытие для использования на нелегальном алкогольном рынке.

В декабре 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкоголя. Глава правительства выразил надежду, что эта мера поможет снизить число отравлений спиртосодержащими жидкостями.

Источник: Газета Известия

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