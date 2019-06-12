В России могут появиться военные летчицы

В Военно-космических силах (ВКС) РФ не исключают, что первые в России девушки, которые начали обучение на военных летчиц, будут пилотировать истребители. Об этом заявил главнокомандующий ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

«Будем смотреть — если девушка талантливая, если у нее получится летать на истребителе, то возможность такую рассмотрим», — передает ТАСС его слова.

Юдин добавил, что решение о пригодности летчиков принимается на основании специальных испытаний, включающих проверку психологических и когнитивных качеств человека.

Первый набор девушек в Краснодарском высшем военном училище летчиков им. Героя Советского Союза А.К. Серова (КВВАУЛ) прошел в 2017 году по решению министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу. Приемная комиссия рассмотрела более 100 кандидатур на 15 мест обучения. Однако для одной абитуриентки из Перми сделали исключение и приняли ее на 16-е место. Девушке не хватило одного балла, и она написала письмо Шойгу с просьбой о зачислении ввиду огромного желания стать военным летчиком.

Всего за два года для обучения по итогам вступительных экзаменов зачислена 31 девушка.

19 мая стало известно, что авиационные полки, оснащенные самолетами пятого поколения Су-57, появятся в Воздушно-космических силах раньше 2027 года.

Источник: Газета Известия