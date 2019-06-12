В России могут появиться военные летчицы

12 июня 2019     50
В России могут появиться военные летчицы

В Военно-космических силах (ВКС) РФ не исключают, что первые в России девушки, которые начали обучение на военных летчиц, будут пилотировать истребители. Об этом заявил главнокомандующий ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

«Будем смотреть — если девушка талантливая, если у нее получится летать на истребителе, то возможность такую рассмотрим», — передает ТАСС его слова.

Юдин добавил, что решение о пригодности летчиков принимается на основании специальных испытаний, включающих проверку психологических и когнитивных качеств человека.

Первый набор девушек в Краснодарском высшем военном училище летчиков им. Героя Советского Союза А.К. Серова (КВВАУЛ) прошел в 2017 году по решению министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу. Приемная комиссия рассмотрела более 100 кандидатур на 15 мест обучения. Однако для одной абитуриентки из Перми сделали исключение и приняли ее на 16-е место. Девушке не хватило одного балла, и она написала письмо Шойгу с просьбой о зачислении ввиду огромного желания стать военным летчиком.

Всего за два года для обучения по итогам вступительных экзаменов зачислена 31 девушка.

19 мая стало известно, что авиационные полки, оснащенные самолетами пятого поколения Су-57, появятся в Воздушно-космических силах раньше 2027 года.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Гвардиола отклонил многомиллионное предложение «Ювентуса»
Гвардиола отклонил многомиллионное предложение «Ювентуса»

Туринский «Ювентус» ищет замену итальянцу Массимилиано Аллегри: одним из вариантов был Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити». Об этом сообщает Eurosport.fr. …


Токаев пообещал сохранить конструктивный внешнеполитический курс Казахстана
Токаев пообещал сохранить конструктивный внешнеполитический курс Казахстана

Новоизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал сохранить конструктивный и сбалансированный внешнеполитический курс республики. Об этом он заявил в ходе церемонии …


Президент Армении поздравил Путина с Днём России
Президент Армении поздравил Путина с Днём России

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России. РИА Новости «Уверен, что дружба …


Губернатор Севастополя поздравил горожан и гостей города с Днем России
Губернатор Севастополя поздравил горожан и гостей города с Днем России

Дмитрий Овсянников записал видеообращение к севастопольцам. Источник: Вести Севастополя


Тимошенко рассказала об упадке украинской экономики
Тимошенко рассказала об упадке украинской экономики

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала об ухудшающейся экономической ситуации на Украине в эфире телеканала ICTV, который опубликован на YouTube. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты