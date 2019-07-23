В России могут появиться парковки нового формата

Руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский заявил, что в стране могут уменьшиться минимальные габариты парковочных мест для легковушек. По его словам, эта инициатива поможет организовать парковочные места на узких дорогах.
Помимо этого эксперты считают, что благодаря нововведению увеличится число платных парковок, которые принесут дополнительный доход в бюджеты городов.
Отмечается, что новый стандарт хотят утвердить уже в ноябре этого года. Однако эксперты считают, что идея уменьшения габаритов не сможет разрешить нехватку машиномест у социальных объектов.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Все по-тесному: в городах хотят сузить парковочные места
Источник: Газета Известия
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