В России назвали условия улучшения отношений с Европой

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов высказал предположение, когда начнуть улучшаться отношения между Москвой и Брюсселем.

Как пояснил политик, сейчас отношения между РФ и ЕС далеки от нормальных, поскольку заморожена немалая часть «конструкций стратегического партнерства» и приостановлено взаимодействие по парламентской линии, однако диалог все же продолжается

«Евросоюз должен накопить критическую массу политической воли. Речь в этом плане идет о настрое той или иной страны-члена по поводу взаимодействия с Россией», — сказал Чижов в интервью «Парламентской газете», опубликованном в среду, 24 июля.

По его словам, когда «критическая масса» накопится, тогда и произойдет «определенный поворот» в отношениях Москвы и Брюсселя.

«Предпосылки для этого есть, они постепенно усиливаются. Но сколько времени займет этот процесс, не знает пока никто», — резюмировал постпред.

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине. Ограничения затронули отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого санкции неоднократно продлевались.

В ответ на это в начале августа 2014 года Россия ввела продуктовое эмбарго, согласно которому на территорию страны запрещалось ввозить отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В последующие годы санкционный список неоднократно расширялся и дополнялся. В итоге на российскую территорию запретили ввозить ряд мясной и молочной продукции, овощи, фрукты, рыбу, орехи и соль из стран, которые ввели против РФ санкции. В конце июня эмбарго было продлено до конца 2020 года.

Источник: Газета Известия