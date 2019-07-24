В России назвали условия улучшения отношений с Европой

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов высказал предположение, когда начнуть улучшаться отношения между Москвой и Брюсселем.
Как пояснил политик, сейчас отношения между РФ и ЕС далеки от нормальных, поскольку заморожена немалая часть «конструкций стратегического партнерства» и приостановлено взаимодействие по парламентской линии, однако диалог все же продолжается
«Евросоюз должен накопить критическую массу политической воли. Речь в этом плане идет о настрое той или иной страны-члена по поводу взаимодействия с Россией», — сказал Чижов в интервью «Парламентской газете», опубликованном в среду, 24 июля.
По его словам, когда «критическая масса» накопится, тогда и произойдет «определенный поворот» в отношениях Москвы и Брюсселя.
«Предпосылки для этого есть, они постепенно усиливаются. Но сколько времени займет этот процесс, не знает пока никто», — резюмировал постпред.
Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине. Ограничения затронули отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого санкции неоднократно продлевались.
В ответ на это в начале августа 2014 года Россия ввела продуктовое эмбарго, согласно которому на территорию страны запрещалось ввозить отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В последующие годы санкционный список неоднократно расширялся и дополнялся. В итоге на российскую территорию запретили ввозить ряд мясной и молочной продукции, овощи, фрукты, рыбу, орехи и соль из стран, которые ввели против РФ санкции. В конце июня эмбарго было продлено до конца 2020 года.
Источник: Газета Известия
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