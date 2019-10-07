В России начнут производить любимый напиток Хэмингуэя

7 октября 2019     24
В России начнут производить любимый напиток Хэмингуэя

Производство кальвадоса возобновится в России в Ставропольском крае. Об этом рассказала начальник производственной лаборатории винзавода «Прасковейское» Наталья Алимова, пишет «Коммерсантъ».

По ее словам, в настоящее время в России больше нет предприятий по производству этого напитка. Готовый отечественный кальвадос появится на российском рынке в 2021 году.

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Сейчас завод планирует производить порядка пяти тысяч декалитров, но с перспективой увеличения объемов. Монтаж оборудования для первичной переработки яблок закончится к весне следующего года. Завод уже производил кальвадос десять лет назад, но переориентировался на коньяк. Алимова уточнила, что возобновить производство решили по запросу потребителей.

Кальвадос впервые появился во французской Нормандии. Его производят из яблок или груш. Это бренди, который получается с помощью перегонки сидра. Содержание алкоголя в нем — до 40 процентов. В России он стал популярен как любимый напиток писателя Эрнеста Хэмингуэя и героев книг Эриха Мария Ремарка.

Ранее сообщалось, что пиво заняло первое место в России среди алкогольных напитков по объемам потребления, в том числе по уровню чистого спирта, содержащегося в разных видах алкоголя.

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Источник: Лента.Ру

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