В России нашли причины для ядерной войны

12 сентября 2019     13
В России нашли причины для ядерной войны

Наиболее вероятными сценариями начала ядерной войны между США и Россией являются реакция на ложную тревогу или обострение локального конфликта, передает РИА Новости заявление руководителя Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова, действительного члена Российской академии наук Алексея Арбатова.

Специалист посчитал преднамеренное нападение России на США или наоборот маловероятным. «Во-первых, он [ядерный конфликт] может возникнуть из-за технического сбоя систем предупреждения о ракетном нападении. Они периодически выдают ложную тревогу, и если на эту тревогу в условиях кризиса вдруг среагирует одна или другая сторона очень резко, тогда может произойти ядерная война», — сказал эксперт.

Второй возможный сценарий начала ядерной войны академик связал с перерастанием локального конфликта в глобальный. «Может возникнуть вооруженный конфликт где-либо: в Черном море, в Балтийском, на Севере, в Прибалтике, на Украине — где столкнутся наши вооруженные силы. И та сторона, которая начнет проигрывать, может решиться на ограниченное применение ядерного оружия, чтобы остановить конфликт, провести так называемую деэскалацию», — отметил Арбатов.

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В том же месяце Арбатов напомнил, что Россия, в отличие от США, располагается в пределах досягаемости носителей ядерного оружия всех остальных восьми ядерных государств.

Источник: Лента.Ру

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