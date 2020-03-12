В России не нашли проблем в нефти по восемь долларов

Снижение цены на нефть до восьми долларов за баррель не скажется на добыче «Татнефти». Об этом рассказал глава компании Наиль Маганов, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, при какой цене на нефть компания может остановить добычу, Маганов не нашел проблем даже при падении котировок в четыре раза от нынешнего уровня.

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В России цена отсечения, согласно бюджетному правилу, установлена 42,4 доллара за баррель российского сорта Urals. Это означает, что все нефтяные компании должны отдавать все доходы, полученные за продажу нефти по более высокой стоимости.

В настоящее время стоимость эталонной марки Brent, к которой привязана Urals с колеблющимся дисконтом, стоит на уровне 33 долларов за баррель, хотя в понедельник, 9 марта, падала до 31 доллара.

Стоимость нефти падает на фоне нефтяной войны, которую развязала Саудовская Аравия и примкнувшие к ней страны Персидского залива после провала соглашения ОПЕК+.

Россия отказалась утвердить дополнительное ограничение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, объяснив, что выпадающие объемы немедленно занимают США. В ответ Эр-Рияд отказался продлевать действующие до 1 апреля ограничения и решил нарастить добычу на три миллиона баррелей.

Королевство хочет поставлять в Европу сырье по 25 долларов за баррель, что заметно ниже стоимости, по которой идут поставки из России. К нему примкнули Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

Источник: Лента.Ру