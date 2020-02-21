В России обвалился спрос на новостройки

В России обвалился спрос на новостройки, несмотря на понижение ставок по ипотеке. По итогам 2019 года он уменьшился на два процента до 783 тысяч заключенных договоров долевого участия (ДДУ). Реальный же спрос со стороны покупателей без учета юридических лиц сократился на семь процентов. Об этом говорится в материале портала ЦИАН, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Данный показатель (783 тысячи ДДУ) на 1,6 процента ниже, чем в 2018-м — тогда на первичном рынке оформили 795,9 тысячи сделок. При этом только шесть процентов договоров заключили по новым правилам (с использованием эскроу-счетов). В 19 процентах российских регионов не зарегистрировано ни одной подобной сделки.

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Около 60 процентов сделок было заключено только в 10 регионах страны — это Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, Новосибирская, Ленинградская, Свердловская, Ростовская, Воронежская области и Башкирия. Из них 40 процентов — Московский и Петербургский регионы.

Максимальный рост спроса по итогам прошлого года наблюдали в Адыгее (плюс 96 процентов), Северной Осетии (82 процента) и Воронежской области (57 процентов). Максимальное падение — в Мордовии (минус 54 процента), Удмуртии (минус 47 процентов) и Кемеровской области (минус 47 процентов).

Также в России обвалился и рынок жилья. С июля 2019 года площадь строящихся многоэтажек уменьшилась примерно на 18 процентов, а количество застройщиков сократилось на 14 процентов.

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Источник: Лента.Ру