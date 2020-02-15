В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК

15 февраля 2020     6
В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК

Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства. Об этом сообщает ТАСС. Сообщения аналогичного содержания также приводят РИА Новости и «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, это главная тревога на данный момент. «В течение последних пяти дней сбиты уже два вертолета сирийской армии», — напомнил источник.

Американские ПЗРК попали к террористам именно благодаря поставкам из Турции, поскольку ранее у них такого вооружения не было, подчеркнул он.

Материалы по теме

00:01 — 13 февраля

Битва тиранов

Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?

В период с 11 по 14 февраля боевики в сирийской провинции Идлиб сбили два вертолета ВВС Сирии. Оба были уничтожены с помощью ПЗРК. По данным аналитиков, второй был сбит из комплекса Stinger. Турция эксплуатирует эти ПЗРК с 1992 года, также в республике развернуто лицензионное производство данного вооружения.

Атаки на сирийские вертолеты произошли на фоне активного наступления правительственных сил на позиции боевиков и террористов в Идлибе, а также гибели более десяти турецких военнослужащих в результате обстрелов, устроенных армией Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с этим заявлял, что любая авиация в небе над Идлибом, которая будет представлять опасность турецким силам, будет уничтожена.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК
В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК

Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства. Об этом сообщает …


Закончить работы по реконструкции Камышового шоссе в срок — невозможно
Закончить работы по реконструкции Камышового шоссе в срок — невозможно

В ноябре 2019 года Севастополь облетела радостная новость: реконструкция Камышового шоссе возобновлена. И это неудивительно, ведь эта дорожная артерия является …


Глава Крыма Сергей Аксенов высоко оценил подвиг советских воинов в Афганистане
Глава Крыма Сергей Аксенов высоко оценил подвиг советских воинов в Афганистане

Памятные мероприятия по случаю годовщины вывода советских войск из Афганистана состоялись сегодня в Симферополе.Вспоминая погибших бойцов и чествуя ветеранов войны …


В Севастополе почтили память воинов-интернационалистов
В Севастополе почтили память воинов-интернационалистов

В Севастополе отметили 31 годовщину вывода советских войск из Афганистана.  Участники памятных торжеств возложили цветы и венки к Мемориалу героической …


Российский источник рассказал о передаче турецкой техники в Идлибе боевикам
Российский источник рассказал о передаче турецкой техники в Идлибе боевикам

Турция сосредоточила в идлибской зоне деэскалации более 70 танков. Часть этой техники передается боевикам, заявил «Известиям» российский военно-дипломатический источник в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты