В России обсудят введение нового режима занятости

18 марта 2020     12
В России обсудят введение нового режима занятости

В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия». Эту тему в марте планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова.

Как поясняют представители ОНФ, изначально выступившего с идеей, новая форма занятости будет представлять собой совмещение работы в офисе и дистанционно — сейчас законодательство позволяет выбрать лишь один формат.

Поправки в Трудовой кодекс позволят легализовать удаленный труд, на который работодатели сейчас переводят многих сотрудников из-за угрозы распространения коронавируса, говорят эксперты.

Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», рабочая группа по этому вопросу должна собраться в марте.

Подробнее читайте в эксклюзивном номере «Известий» от 19 марта

Источник: Газета Известия

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