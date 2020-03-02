В России определились с методом привлечения иностранного кино

После смены правительства России чиновники решили запустить проект системы рибейтов в пилотном режиме, выделив на него 70 миллионов рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Система рибейтов — возмещение части затрат иностранным съемочным компаниям на создание продукции на территории России. Она используется для привлечения зарубежных специалистов в мире кино и телесериалов. Цель программы — создать условия для увеличения потока иностранных инвестиций в российскую аудиовизуальную индустрию и развития партнерских отношений с зарубежными производителями фильмов.

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Отмечается, что впервые систему рибейтов одобрил бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в ноябре 2019-го, тогда на нее планировалось выделить 70 миллионов рублей. Позже чиновники решили выделить на проект еще 750 миллионов. Новое правительство, состав которого был объявлен в конце января, засомневалось в эффективности этих мер, из-за чего программу запустят в пилотном режиме, потратив на нее изначально запланированную сумму.

Рибейты — часть национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

Источник: Лента.Ру