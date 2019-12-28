В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина

28 декабря 2019     16
В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина

Российские политики раскритиковали решение Варшавы вызвать российского посла Сергея Андреева в МИД Польши. Недовольство польской стороны вызвали слова президента России Владимира Путина, назвавшего посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского сволочью и антисемитской свиньей.

«А если бы мы вызывали в МИД польского посла за каждую антироссийскую выходку в Польше (причем по делу — за разрушение памятников погибшим в войне с нацизмом), то ему пришлось бы поселиться в высотке на Смоленской площади», — написал депутат Вячеслав Никонов на своей странице в Facebook. По его мнению, польские власти «пробивают дно», реагируя подобным образом.

Позиция Москвы по этому вопросу основана на фактах, заявил сенатор Владимир Джабаров. Вызов посла России в МИД Польши ничего не изменит, отметил он.

«Как бы ни возмущались некоторые политики Польши, вот этого грязного пятна тех политиков, которые в 1930-е годы пошли на альянс с Гитлером, в том числе по еврейскому вопросу, скрыть невозможно», — цитирует парламентария телеканал «360».

24 декабря глава Федерации еврейских общин России Александр Борода поблагодарил президента России за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.

Ранее в тот же ден Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского за данное в 1930-х годах обещание поставить в Варшаве памятник Гитлеру, предложившему высылать евреев в Африку.

Источник: Газета Известия

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