В России ответили отчитавшему россиян за отношение к коронавирусу футболисту

21 марта 2020     16
В России ответили отчитавшему россиян за отношение к коронавирусу футболисту

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко ответил немецкому защитнику «Локомотива» Бенедикту Хеведесу, раскритиковавшему отношение россиян к коронавирусу. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Он гость в нашей стране, а у них вечно ощущение, что россияне от них что-то скрывают. Нормальная реакция», — посчитал Луценко. Он добавил, что ему было обидно, что Российскую премьер-лигу (РПЛ) приостановили. По мнению игрока, футболисты готовились на сборах, а теперь могут потерять форму.

20 марта Хеведес опубликовал колонку в немецком издании T-online.de, посвященную коронавирусу. Он заявил, что в России уделяют недостаточно внимания проблеме, а большое количество людей на улицах он назвал безумием.

С 19 марта на всей территории России действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Российский футбольный союз приостановил проведение турниров под своей эгидой. В частности, мера коснулась РПЛ. Матчи не будут проводиться до 10 апреля.

Источник: Лента.Ру

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