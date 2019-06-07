Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» способен поражать девять типов целей, семь из которых являются американскими, следует из посвященной российскому оружию инфографике РИА Новости.
В России перечислили все американские цели С-400
7 июня 2019 16
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