В России перечислили все американские цели С-400

7 июня 2019     16
В России перечислили все американские цели С-400

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» способен поражать девять типов целей, семь из которых являются американскими, следует из посвященной российскому оружию инфографике РИА Новости.

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