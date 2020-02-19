В России подготовят план адаптации Арктики к климатическим изменениям

По поручению правительства план адаптации российской Арктики к глобальным климатическим изменениям будет подготовлен Минвостокразвития уже в 2020 году. Об этом рассказал замглавы министерства Александр Крутиков на конференции «Арктика-2020», сообщает ТАСС.

«Мы не собираемся как-то формально подходить к этой задаче. План должен конкретно ответить на вызовы», — объявил чиновник.

Он отметил, что глобальное потепление ведет к таянию вечной мерзлоты, учащению пожаров и паводков, биологическим угрозам из-за изменений в флоте и фауне. Критиков подчеркнул, что власти начали создавать госсистему мониторинга деградации мерзлоты и предупреждения рисков.

Тепловые аномалии в Арктике фиксируются последние несколько лет. Так, в 2018 году температура воздуха там была выше нормы на 2,5 градуса, на востоке зоны — на 3,56 градуса. Зимой норма была превышена на 6,33 градуса. Каждое лето с 2001 года площадь ледяного покрова в арктических морях активно сокращается. В 1980-х его площадь составляла около 1,2 миллиона квадратных метров. В 2018-м — всего 200 тысяч.

Источник: Лента.Ру