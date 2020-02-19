В России подготовят план адаптации Арктики к климатическим изменениям

19 февраля 2020     15
В России подготовят план адаптации Арктики к климатическим изменениям

По поручению правительства план адаптации российской Арктики к глобальным климатическим изменениям будет подготовлен Минвостокразвития уже в 2020 году. Об этом рассказал замглавы министерства Александр Крутиков на конференции «Арктика-2020», сообщает ТАСС.

«Мы не собираемся как-то формально подходить к этой задаче. План должен конкретно ответить на вызовы», — объявил чиновник.

Он отметил, что глобальное потепление ведет к таянию вечной мерзлоты, учащению пожаров и паводков, биологическим угрозам из-за изменений в флоте и фауне. Критиков подчеркнул, что власти начали создавать госсистему мониторинга деградации мерзлоты и предупреждения рисков.

Тепловые аномалии в Арктике фиксируются последние несколько лет. Так, в 2018 году температура воздуха там была выше нормы на 2,5 градуса, на востоке зоны — на 3,56 градуса. Зимой норма была превышена на 6,33 градуса. Каждое лето с 2001 года площадь ледяного покрова в арктических морях активно сокращается. В 1980-х его площадь составляла около 1,2 миллиона квадратных метров. В 2018-м — всего 200 тысяч.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Новый спортивный комплекс скоро появится в селе Андреевка
Новый спортивный комплекс скоро появится в селе Андреевка

В Севастополе открываются новые спортивные объекты. В селе Андреевка уже закончен первый этап реконструкции футбольного поля. Скоро здесь будет отстроен …


Иностранцы резко вложили в Россию миллиарды долларов
Иностранцы резко вложили в Россию миллиарды долларов

Иностранцы резко нарастили вложения в Россию в 2019 году. Их объем вырос на 49,5 процента, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание …


В России реформируют систему психдиспансеров
В России реформируют систему психдиспансеров

В ближайшие месяцы Минздрав займется реформированием системы психоневрологических интернатов (ПНИ). Будут сформированы методические рекомендации для медперсонала и порядок оказания помощи …


В России подготовят план адаптации Арктики к климатическим изменениям
В России подготовят план адаптации Арктики к климатическим изменениям

По поручению правительства план адаптации российской Арктики к глобальным климатическим изменениям будет подготовлен Минвостокразвития уже в 2020 году. Об этом …


Минэкономразвития РФ изменило план по ТДК
Минэкономразвития РФ изменило план по ТДК

Минэкономразвития России подготовило изменения в план по улучшению инвестиционной привлекательности страны под названием «Трансформация делового климата» (ТДК). В правительстве «Известиям» …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты