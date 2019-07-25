В России подскочило число кредитов за «просто так»

Россияне в первой половине 2019 года набрали кредитов наличными без залога на четверть больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследования Объединенного кредитного бюро.

Сегмент кредитов наличными растет вдвое быстрее рынка. Общая сумма займов достигла 2,2 триллиона рублей против 1,8 триллиона годом ранее. Средний размер потребкредитов увеличился с 249 тысячи до 269 тысячи рублей.