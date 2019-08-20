В России позицию Twitter назвали охотой на ведьм

20 августа 2019     23
В России позицию Twitter назвали охотой на ведьм

Запрет Twitter на рекламу государственных СМИ ограничивает свободу в интернете и является охотой на ведьм, заявил РИА Новости депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Зубарев.

Так парламентарий отреагировал на отказ Twitter от рекламы государственных средств массовой информации.

«Исходя из критериев, по которым Twitter собирается “фильтровать” принадлежность СМИ к государству, можно сказать, что соцсеть начинает охоту на ведьм», — считает Зубарев. По его словам, подобным образом соцсеть уже поступала с RT и Sputnik.

«Фактически Twitter своими требованиями ограничивает свободу в интернете», — заключил Зубарев.

По словам депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Нилова, действия компании — это «стопроцентная заявка на удушение конкурентов». Он подчеркнул, что ситуация с запретом «в очередной раз сводится к американским и западным стандартам по завязыванию своей философии».

В октябре 2017 года Twitter запретил публикацию рекламных постов аккаунтам российской телекомпании RT и агентству Sputnik. Компания приняла решение на основе выводов американской разведки о влиянии этих СМИ на президентские выборы в США.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Кремле назвали абсурдными разговоры о радиоактивном облаке
В Кремле назвали абсурдными разговоры о радиоактивном облаке

Разговоры о неком радиоактивном облаке после взрыва на военном полигоне в Архангельской области — абсурд. Об этом заявил пресс-секретарь президента …


Работа над Генпланом Севастополя будет продолжена
Работа над Генпланом Севастополя будет продолжена

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил о намерении продолжить работу над проектом Генерального плана города. Он обещал, что документ будет представлен на …


В Севастополе создадут приют для бездомных животных
В Севастополе создадут приют для бездомных животных

Сегодня Законодательное собрание Севастополя во втором приняло закон, который регулирует создание в городе приютов для бездомных животных. В заседании также …


В Севастополе подвели итоги работы первого российского созыва Заксобрания
В Севастополе подвели итоги работы первого российского созыва Заксобрания

На предпоследнем пленарном заседании весенней сессии Екатерина Алтабаева подвела итоги работы парламента Севастополя первого созыва. Если говорить в цифрах, то …


В России позицию Twitter назвали охотой на ведьм
В России позицию Twitter назвали охотой на ведьм

Запрет Twitter на рекламу государственных СМИ ограничивает свободу в интернете и является охотой на ведьм, заявил РИА Новости депутат Госдумы …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты