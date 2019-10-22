В России покажут первое православное реалити-шоу на острове

В монастыре Ниловой Пустыни, находящемся на острове озера Селигер, снимут первое российское православное реалити-шоу. О подробностях проекта рассказал Борис Корчевников, генеральный директор канала «Спас», который покажет передачу. Интервью с ним доступно на YouTube.

Реалити будет носить название «Остров». В нем примут участие не более 10 человек. В настоящее время канал находится в поиске кандидатов. Несмотря на статус мужского монастыря, заявки принимаются и от женщин. Съемки запланированы на ноябрь.

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«Мы хотим дать возможность людям оказаться в монастыре на месяц и пожить в дыхании этой монастырской жизни. Конечно, там будут послушания. Их очень много», — рассказал руководитель «Спаса». Корчевников пояснил, что участники будут убирать храм, заготавливать консервы, работать в пекарне и аптеке, на виноградниках и ферме, делать свечи, читать псалтырь.

Послушники «Острова» также будут вести ежедневные беседы с наместником обители, священниками и «знаменитыми гостями». «Мы хотим вернуть слову “реалити” какой-то смысл, который потерялся за последние годы. Многое ассоциируется с этим словом на телевидении, но только не смысл, а я уверен, что проект вернет многим людям смысл жизни», — заключил Корчевников.

Руководитель канала не раскрыл, будет ли реалити носить соревновательный характер, а также предусмотрен ли за участие в нем какой-либо приз.

Источник: Лента.Ру