В России появился свой AliExpress

Китайская Alibaba, «Мегафон», Mail.Ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) завершили сделку по созданию совместного предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia, говорится на сайте Mail.Ru Group.

Управлять компанией будут два генеральных директора — руководитель AliExpress в России Лю Вэй с китайской стороны и первый замгендиректора Mail.ru Дмитрий Сергеев с российской. Председателем совета директоров AliExpress Russia станет гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев. Назначения утвердят в ближайшие недели.

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Также в рамках сотрудничества стороны объявили о желании создать новую платежную систему. Этим займутся Mail.ru Group, «Мегафон», USM, РФПИ и Alipay, которая входит в Ant Financial Services), аффилированную с Alibaba.

По этому проекту обязывающее соглашение не подписано, но известно, что Mail.ru Group внесет активы в виде «Деньги.Mail.ru» и VK Pay. Это позволит ему стать крупнейшим акционером с долей 40 процентов в совместном предприятии. Эти сведения приводит принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Рамочное соглашение о создании AliExpress Russia компании подписали осенью 2018 года. А с февраля 2019-го AliExpress договорился с Mail.Ru Group о том, что пользователи принадлежащей ей соцсети «ВКонтакте» смогут приобретать товары с китайской площадки на платформе VK Apps.

Ранее сообщалось, что в начале сентября AliExpress начал доставлять заказы от разных поставщиков одной посылкой, что позволяет существенно удешевить доставку.

Источник: Лента.Ру