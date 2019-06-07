В России появится «генетический паспорт» военнослужащего

Российские ученые намерены создать «генетический паспорт» военнослужащего, который призван определять пригодность к службе в тех или иных войсках с учетом особенностей возможных военных конфликтов будущего. Об этом в рамках петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал президент российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

По его словам, перед форумом он посетил петербургскую Военно-медицинскую академию. «Она «аккумулирует» деятельность, связанную с медицинской наукой и технологиями в нашем военном технополисе «Эра» в Анапе», — указал Сергеев.

Он отметил, что именно в «Эре» запускается проект, направленный на попытку выяснить, кем тот или иной военнослужащий будет лучше — стрелком или танкистом. Также Сергеев подчеркнул, что войны будущего в значительной степени являются войнами интеллектов.

Технополис намерен выяснить стрессы в условиях кибервойны и генетическую природу стрессоустойчивости в новых обстоятельствах, пишет «Газета.ru». Президент отметил, что РАН намерен работать по этому направлению совместно с «Эрой».

Петербургский международный экономический форум ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года, принимая более 10 тыс. человек из более чем 120 стран мира. В этом году форум пройдет c 6 по 8 июня.

Источник: Газета Известия