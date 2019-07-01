В России появятся тысячи банкоматов с биометрией

1 июля 2019     32
В России появятся тысячи банкоматов с биометрией

Российские банки закупили более 10 тысяч банкоматов с функцией биометрии, которые планируется установить до конца 2019 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на гендиректора компании-разработчика решений по распознаванию лиц VisionLabs Александр Ханин.

Новые банкоматы приобрели Сбербанк и «Тинькофф банк». В последнем изданию рассказали, что пока технология распознавания лиц работает в тестовом режиме и доступна только сотрудникам банка. Однако в будущем технология позволит вообще отказаться от банковских карт. В обоих кредитных учреждениях не уточнили, когда банкоматы нового типа станут доступны массовому клиенту.

Интерес к банкоматам с функцией биометрии проявили также «МТС-банк», ВТБ и банк «Зенит». В первом кредитном учреждении сообщили, что в четвертом квартале 2019 года в некоторых салонах оператора установят устройства самообслуживания с возможностью биометрической идентификации для абонентов и клиентов банка. Однако сначала данные будут сверяться с паспортом. В ВТБ тестирование этой технологии планируется начать в четвертом квартале.

В «Зените» сообщили, что предметно вопрос будет рассмотрен после доработки технологии для соответствия всем требованиям «Ростелекома». В банке «Русский стандарт» выразили мнение, что масштабное внедрение таких банкоматов будет актуальнее, когда использование биометрии станет более массовым явлением.

Создание единой цифровой среды доверия, развитие перспективных технологий идентификации, в которые входит биометрия, является одной из целей нацпроекта «Цифровая экономика».

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

Уровень преступности в Севастополе на треть меньше, чем общероссийский
Уровень преступности в Севастополе на треть меньше, чем общероссийский

Уровень преступности в Севастополе составляет около 67% относительно среднего показателя по России. Об этом 1 июля сказал заместитель начальника управления МВД по …


В Севастополе изменятся места размещения киосков и павильонов
В Севастополе изменятся места размещения киосков и павильонов

Как сообщил 1 июля на заседании правительства города начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадим Кирпичников, 57 торговых мест, по решению …


Каждый четвёртый девятиклассник не сдал ОГЭ по математике
Каждый четвёртый девятиклассник не сдал ОГЭ по математике

Среди вероятных причин специалисты РЦОКО называют неуверенность учеников в себе и сложность проверки работ машинами. Из 4500 севастопольских школьников необходимые …


Соревнования по ирландским танцам в Севастополе получили законный статус
Соревнования по ирландским танцам в Севастополе получили законный статус

Всемирная ассоциация ирландского танца признала законным статус соревнований по танцам в Севастополе. 60 участников из разных городов собрались в Севастопольском …


Число жертв паводка в Иркутской области достигло 14
Число жертв паводка в Иркутской области достигло 14

Число жертв паводка в Иркутской области выросло до 14 человек. Судьба еще 13 остается неизвестной, сообщил источник ТАСС. Среди пропавших …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты