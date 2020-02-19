В России предложили запретить продажу вейпов и электронных сигарет

17 февраля 2020     43
В России предложили запретить продажу вейпов и электронных сигарет

В России предложили запретить или ограничить продажу вейпов и электронных сигарет. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» 17 февраля заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Электронные сигареты и так называемые парогенераторы ничем не отрегулированы, поэтому мы предлагаем запретить их с момента выхода закона, либо дать время на проведение работ по техническому урегулированию», — заявил сенатор.

Он подчеркнул, что продажу никотиносодержащих некурительных изделий детям нужно запретить.

«Относительно взрослых есть дискуссия — предложить на эти изделия установить техрегламентом ограничения», — сказал он.

Данный вопрос подняли в Госдуме 14 февраля в ходе финального перед вторым чтением заседания о внесении поправок в антитабачный закон. По словам Рязанского, переходный период может продлиться два года, пишет НСН.

Обсуждение поправок пройдет 19 февраля, второе чтение законопроекта назначено на 3 марта 2020 года.

Ранее 17 февраля газета «Ведомости» сообщила, что Госдума намерена ограничить продажу электронных сигарет. По данным издания, меры по унифицированию всей курительной никотиносодержащей продукции обсуждали сотрудники Роспотребнадзора, Минздрава и табачных компаний. По словам замглавы Минздрава Олега Салагая, что ведомство не видит причин, по которым антитабачные меры не должны распространяться на электронные сигареты (вейпы). Госдума уже приняла в первом чтении проект, приравнивающий вейпы к сигаретам. За их использование в запрещенных местах будет установлен штраф в размере 500-1000 рублей, отмечает телеканал «360». За нарушение правил торговли электронными сигаретами юридические лица будут платить пени в размере 30-60 тысяч рублей.

12 февраля сообщалось, что в России предложили легализовать продажи электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака в Сети и через вендинговые аппараты. Такие поправки разработал Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. Их уже направили в кабмин и Минздрав.

Источник: Газета Известия

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