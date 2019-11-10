В России предложили поощрять аккуратных водителей

10 ноября 2019     53
В России предложили поощрять аккуратных водителей

Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в 2020 году. Об этом рассказал вице-премьер России Максим Акимов.

По его словам, тестирование системы может пройти в экспериментальном режиме. При этом специального оборудования для этого не потребуется, но необходимо создание нормативной базы, пишет «РИА Новости».

База потребуется для того, чтобы можно было влиять на стоимость страховых полисов, а также для набора баллов, которые в последствии монетизировать. Акимов отметил, что эта задача достаточно сложна.

«Стимулы — это важная вещь. Это то, что может вдохновлять людей и подвигать их к тому, чтобы думать о собственной безопасности, безопасности своих партнеров по дороге», — заключил вице-премьер.

9 октября сообщалось, что депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву разработать систему вознаграждения водителей, сообщивших ГИБДД о нарушителях на дорогах.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Сидящий пожизненно зэк посчитал свою клиническую смерть поводом для освобождения
Сидящий пожизненно зэк посчитал свою клиническую смерть поводом для освобождения

В штате Айова (США) осужденный на пожизненное лишение свободы Бенджамин Шрайбер потребовал освобождения, поскольку перенес клиническую смерть. Об этом пишет …


Покупатель разбил Porsche за $264 тыс
Покупатель разбил Porsche за $264 тыс. во время тест-драйва

Будущий владелец разбил автомобиль Porsche 911 GT2 стоимостью £207 тыс. ($264 тыс.) во время тест-драйва. Инцидент произошел в городе Пенарт …


Магомедшарипов заявил, что ему комфортнее драться в США, нежели в России
Магомедшарипов заявил, что ему комфортнее драться в США, нежели в России

03:36 После победы над американцем Келвином Каттаром на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве российский боец смешанного стиля Забит …


Украинские националисты осадили посольство Польши в Киеве
Украинские националисты осадили посольство Польши в Киеве

Группа украинских националистов вышла к польскому посольству в Киеве на акцию в поддержку Игоря Мазура, заместителя командира УНА-УНСО (организация запрещена …


Химики призвали к внимательности при выборе моющих средств
Химики призвали к внимательности при выборе моющих средств

Эксперты дали россиянам рекомендации по выбору бытовой химии и призвали быть внимательнее к веществам в составе моющих средств. Профессор химического …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты