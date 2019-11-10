В России предложили поощрять аккуратных водителей

Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в 2020 году. Об этом рассказал вице-премьер России Максим Акимов.

По его словам, тестирование системы может пройти в экспериментальном режиме. При этом специального оборудования для этого не потребуется, но необходимо создание нормативной базы, пишет «РИА Новости».

База потребуется для того, чтобы можно было влиять на стоимость страховых полисов, а также для набора баллов, которые в последствии монетизировать. Акимов отметил, что эта задача достаточно сложна.

«Стимулы — это важная вещь. Это то, что может вдохновлять людей и подвигать их к тому, чтобы думать о собственной безопасности, безопасности своих партнеров по дороге», — заключил вице-премьер.

9 октября сообщалось, что депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву разработать систему вознаграждения водителей, сообщивших ГИБДД о нарушителях на дорогах.

Источник: Газета Известия