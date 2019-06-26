В России приготовились запретить грузинское вино

26 июня 2019     8
В России приготовились запретить грузинское вино

Российские власти начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Таким образом в России готовятся к введению запрета на импорт алкоголя из Грузии, считают источники издания. Представители торговых сетей рассказали, что информацию о количестве грузинских вин собирает Минсельхоз. Официальных обращений от министерства компании пока не получали.

Роспотребнадзор отказался комментировать эту информацию, в Минсельхозе на запрос издания не ответили.

Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов. Представители компаний заявили, что в случае запрета смогут заменить грузинское вино альтернативной продукцией.

24 июня Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом грузинских вин в Россию. В ведомстве заявили, что причиной стало ухудшение качества алкогольной продукции, поставляемой из Грузии: за последние четыре года объем грузинского алкоголя, не соответствующего обязательным требованиям, увеличился почти в три раза.

Усиление контроля за алкоголем из Грузии происходит на фоне многотысячных митингов в Тбилиси, которые продолжаются с 20 июня. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

После событий в Тбилиси президент Владимир Путин запретил прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Запрет начнет действовать 8 июля.

Источник: Лента.Ру

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