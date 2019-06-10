В России признали Dragon перспективнее «Прогресс МС»

Российский транспортный грузовой космический корабль «Прогресс МС» превосходит американский Dragon доставкой жидких грузов, системой стыковки, стоимостью пуска и статистикой успешных стартов, пишет «Звезда».
Однако многоразовый Dragon, согласно еженедельнику, оказывается перспективнее одноразового «Прогресс МС», поскольку способен в четыре раза дольше работать на околоземной орбите, может трансформироваться в полноценный сегмент орбитальной станции, обладает большей грузоподъемностью и способен доставлять грузы с Международной космической станции (МКС) на Землю.