В России признали Dragon перспективнее «Прогресс МС»

10 июня 2019     33
В России признали Dragon перспективнее «Прогресс МС»

Российский транспортный грузовой космический корабль «Прогресс МС» превосходит американский Dragon доставкой жидких грузов, системой стыковки, стоимостью пуска и статистикой успешных стартов, пишет «Звезда».

Однако многоразовый Dragon, согласно еженедельнику, оказывается перспективнее одноразового «Прогресс МС», поскольку способен в четыре раза дольше работать на околоземной орбите, может трансформироваться в полноценный сегмент орбитальной станции, обладает большей грузоподъемностью и способен доставлять грузы с Международной космической станции (МКС) на Землю.

Сейчас читают:

Победа Хэмилтона, штраф Феттеля и попадание Квята в очки: итоги Гран-при Канады в «Формуле-1»
Победа Хэмилтона, штраф Феттеля и попадание Квята в очки: итоги Гран-при Канады в «Формуле-1»

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл шестой этап чемпионата мира в классе «Формула-1» — Гран-при Канады. Британец финишировал позади Себастьяна Феттеля, …


В России признали Dragon перспективнее «Прогресс МС»
В России признали Dragon перспективнее «Прогресс МС»

Российский транспортный грузовой космический корабль «Прогресс МС» превосходит американский Dragon доставкой жидких грузов, системой стыковки, стоимостью пуска и статистикой успешных …


Конгресс США решил установить причины доминирования Facebook и Google
Конгресс США решил установить причины доминирования Facebook и Google

В Конгрессе США решили установить причины доминирования таких компаний, как Amazon, Apple, Facebook и Google, в отношении которых на данный …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты