В России прокомментировали заключение мира между США и террористами

Мирное соглашение, подписанное между США и движением «Талибан» (запрещено в России как террористическое), будет иметь позитивное значение как для Афганистана, так и для России. Таким образом документ прокомментировал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, передает ТАСС в субботу, 29 февраля.

По словам Кабулова, достигнутое соглашение откроет путь для дальнейших шагов по мирному урегулированию в Афганистане и позволит остановить гражданскую войну в стране. Это, в свою очередь, обеспечит безопасность России.

«Если в Афганистане не будет войны и будет инклюзивное афганское правительство, оно при помощи международного сообщества подавит все остающиеся очаги международного терроризма, будь то “Исламское государство” (запрещенная в России террористическая группировка), “Аль-Каида” (запрещенная в России террористическая группировка) и так далее. И это прямая выгода для Российской Федерации», — пояснил представитель МИД.

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00:03 — 11 декабря 2017

О заключении мирного соглашения между США и «Талибаном» стало известно ранее 29 февраля. Подписи под ним на церемонии в столице Катаре Дохе поставили спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар.

Переговоры о заключении мира велись с июля 2018 года. В сентябре 2019-го стороны почти достигли соглашения, однако подписание не состоялось из-за действий «Талибана» — организация взяла на себя ответственность за теракт, который привел к смерти американского военного. После этого Трамп назвал политический процесс мертвым, но переговоры продолжил вести представитель США по Афганистану.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября.

Источник: Лента.Ру