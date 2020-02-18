В России рассказали о договоренностях с Турцией по Идлибу

18 февраля 2020     10
В России рассказали о договоренностях с Турцией по Идлибу

Россия и Турция по итогам консультаций решили придерживаться договоренностей по Сирии. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

В ведомстве рассказали, что стороны обсуждали обстановку в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Они выразили приверженность достигнутым ранее договоренностям. В частности, Анкара и Москва решили снижать напряженность, облегчить гуманитарное положение в регионе и продолжать борьбу с терроризмом.

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Источник: Лента.Ру

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