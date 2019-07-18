В России рассказали о планах отменить визы для грузин

Россия не отказалась от идеи ввести безвизовый режим с Грузией. Об этом «Известиям» рассказал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

По его словам, Москва готова пойти на этот шаг, несмотря на серьезное обострение российско-грузинских отношений. «Вопрос отмены визового режима с Грузией находился и находится в поле зрения политического руководства России. Думаю, что реальные шаги Тбилиси, направленные на нормализацию отношений с нашей страной, могут вернуть его в двустороннюю повестку дня», — заявил дипломат.