В России расширили перечень запрещенных к ввозу украинских товаров

Правительство России расширило перечень товаров, ввоз которых запрещен с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление во вторник, 17 декабря.
Список запрещенных к ввозу товаров пополнили в том числе крахмал, глюкоза и фруктоза, радиаторы и котлы центрального отопления.
Кроме того, правительство расширило перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся санкции.
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Источник: Газета Известия
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