В России резко увеличились цены на йод

В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента. Такие показатели объясняются ростом дефицита препарата, пишут «Известия».

В Федеральном антимонопольном агентстве (ФАС) отметили, что йод не является жизненно важным и необходимым лекарственным препаратом. Поэтому государство не имеет право регулировать цены на него. В связи с этим ценообразование происходит по законам рынка — в результате дефиците поднимаются цены. Пока жалоб или обращений, связанных с подорожанием йода, в ФАС не поступало.

Одной из возможных причин роста цен на йод могло стать банкротство Троицкого йодного завода. Кроме того, после введения маркировки многие лекарства подорожали, в среднем цена пачки увеличилась на два с половиной рубля.

«Для дешевых препаратов это приличный показатель в процентном отношении», — пояснил руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Однако эксперты считают, что в будущем рост цен на йод прекратится, поскольку вместо него потребители будут вынуждены перейти на другие препараты, например, зеленку. Единственным условием дальнейшего роста цен может стать принятие нормы об обязательном йодировании пищевой соли, уверен председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Идею йодирования всей пищевой соли и хлеба в России озвучивали в Минздраве, однако пока ее не воплотили. В ведомстве поясняли, что из-за дефицита элемента ежегодно специализированная помощь необходима более полутора миллионам взрослым и 650 тысячам детей с заболеваниями щитовидной железы.

Источник: Лента.Ру