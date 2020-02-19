Российские ученые разрабатывают сверхлегкую многоразовую ракету, которая доставит на 200-километровую орбиту Земли микро- и наноспутники.
Приоритетом для ее создателей стала минимальная стоимость доставки груза на орбиту, которую планируют довести до рекордно низких $12 тыс. за килограмм, что вдвое дешевле, чем у ближайших конкурентов.
Этого удастся добиться за счет упрощенной одноступенчатой конструкции носителя и инновационного метанового двигателя с соплом новой конфигурации — он не теряет тягу при изменении высоты полета.
Создать готовую версию ракеты планируется к 2025 году. Проект обойдется примерно в 2,5 млрд рублей.
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Просто в космос: в России создадут ракету для бюджетных запусков
Источник: Газета Известия