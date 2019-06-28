В России сократилось развитие гипермаркетов

28 июня 2019     17
В России сократилось развитие гипермаркетов

В России сворачивается развития гипермаркетов. Ритейлеры сокращают свои площади и открывают магазины city-формата — площадью менее 5 тыс. кв. м. Такую тенденцию зафиксировал брокер торговой недвижимости в своем отчете за первое полугодие 2019-го.

Это связано с тем, что россияне перестали закупаться впрок и больше посещают магазины у дома.

Еще одним фактором стали цены. Выяснилось, что раньше совершать покупки в гипермаркетах было выгоднее, чего не скажешь о нынешней ситуации.

Также, по мнению экспертов, свою роль могло сыграть и расположение крупных магазинов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Большая розница: ритейлеры сворачивают развитие гипермаркетов»

Источник: Газета Известия

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