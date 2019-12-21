В России спрогнозировали объем товарооборота с Арменией по итогам года

21 декабря 2019     18
В России спрогнозировали объем товарооборота с Арменией по итогам года

В России огласили сумму товарооборота с Арменией по итогам 2019 года. Ожидается, что эта цифра может превысить $2 млрд, сообщил советник-посланник посольства России в Армении Алексей Синегубов в субботу, 21 декабря.

«Связи между Арменией и Россией, скрепленные общей историей, культурным и духовным наследием, дружбой двух народов, их взаимопереплетением очень важны и многогранны. Наши отношения с Арменией не просто сохраняют преемственность, но и продолжают развиваться»,— цитирует Sputnik Армения Синегубова.

Он отметил, что Россия остается ключевым партнером Армении. С января по октября 2019 года товарооборот между странами достиг $1,7 млрд, что составляет 27% от всего товарооборота Армении. Синегубов ожидает, что по итогам года страны выйдут на рекордную отметку товарооборота — свыше $2 млрд.

Вместе с тем, Россия остается одним из основных инвесторов в экономику Армении. Капиталовложения приблизились к $2,5 млрд. Общее число предприятий с российским капиталом превышает две тыс.

11 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России подставить Армении плечо. Он отметил, что Армения решает в настоящее время масштабные задачи по обеспечению устойчивого социально-экономического развития.

12 октября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николой Пашиняном. Стороны обсудили ряд вопросов в развитие тем заседания Совета глав государств СНГ, прошедшего в Ашхабаде в октябре.

Источник: Газета Известия

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