В России ужесточат правила провоза багажа через границу

С 19 августа в России изменятся правила провоза определенной продукции в багаже через государственную границу. Об этом пишет «Российская газета».

Ограничения установлены для физических лиц на ввоз подкарантинной продукции. В частности, в багаже и ручной клади пассажиры смогут ввести в страну не более 5 килограммов фруктов и овощей. Для больших объемов потребуется получить фитосанитарный сертификат.

Также ограничивается ввоз в Россию цветочных букетов. По обновленным правилам, пассажирлюбого вида транспорта сможет пересечь границу максимум с тремя букетами, в каждом из них может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.

Ранее сообщалось о том, что Минсельхоз захотел начать изымать и утилизировать в России часть товаров, которые ввозятся в страну физическими лицами в ручной клади и багаже для личного пользования или приходят в Россию почтовыми отправлениями. Это предлагалось для предотвращения распространения в России заразных болезней животных.

Источник: Лента.Ру