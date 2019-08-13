В России указали на невозможность возобновить полеты в Грузию

13 августа 2019     13
В России указали на невозможность возобновить полеты в Грузию

Предпосылок для возобновления авиасообщения между Россией и Грузией нет и не предвидится. Об этом газете «Известия» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Источник: Лента.Ру

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