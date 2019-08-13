Предпосылок для возобновления авиасообщения между Россией и Грузией нет и не предвидится. Об этом газете «Известия» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Источник: Лента.Ру
Предпосылок для возобновления авиасообщения между Россией и Грузией нет и не предвидится. Об этом газете «Известия» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Источник: Лента.Ру
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В России указали на невозможность возобновить полеты в Грузию
Предпосылок для возобновления авиасообщения между Россией и Грузией нет и не предвидится. Об этом газете «Известия» рассказал вице-президент Российского союза …
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