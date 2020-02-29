В России указали на право сирийской армии подавлять террористов

29 февраля 2020     19
В России указали на право сирийской армии подавлять террористов

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя завил, что сирийская армия право отвечать на обстрелы, которые террористы ведут на территории Арабской Республики. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности по ситуации в сирийской провинции Идлиб, передает ТАСС.

По его словам, право на ответ сирийской армии следует из прописанных в резолюции Совбеза ООН требованиях о борьбе с терроризмом.

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13:04 — 28 февраля

Ранее 28 февраля глава МИД России Сергей Лаваров исключил возможность компромиссов России с террористами на Ближнем Востоке. По его словам, Москва не может помешать Дамаску отвечать террористам в Идлибе. При этом российская сторона просит Сирию остановить боевые действия, чтобы эвакуировать раненых.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда сирийская правительственная армия начала наступление в этом регионе. В ночь на 28 января турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии. Атака послужила ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.

Источник: Лента.Ру

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