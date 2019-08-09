В России упал спрос на мороженое и квас

В России упал спрос на традиционно летние продукты, такие как мороженое и квас, рассказали опрошенные «Газетой.ру» торговые сети. Причина этому — холодная погода.

Также россияне стали меньше покупать пива, прохладительных напитков и даже арбузов и дынь. Это привело к тому, что магазины вынуждены предлагать скидки 25-50% на «летние» товары, чтобы увеличить спрос.

Вместе с тем издание отмечает, что холодная погода никак не отразилась на покупках мяса для летних шашлыков.

Ранее в июле эксперты назвали продукт, на котором россияне никогда не экономят. Выяснилось, что даже в случае падения доходов жители страны продолжают покупать мороженое с привычной регулярностью.

Источник: Газета Известия