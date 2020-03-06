В российский регион поступит 500 миллионов рублей частных инвестиций

6 марта 2020     20
В российский регион поступит 500 миллионов рублей частных инвестиций

Резиденты территории опережающего развития (ТОР) «Каспийск» вложат около 500 миллионов рублей в создание новых производств в Дагестане. Соответствующее соглашение заключили власти региона с пятью компаниями, сообщил ТАСС первый вице-премьер республики Гаджимагомед Гусейнов.

Среди проектов, которые планируется реализовать, — создание производства обуви, мебели и сборочного производства газовых плит. Их осуществление, по данным властей Дагестана, позволит создать более 200 рабочих мест.

В настоящее время в реестр резидентов ТОР «Каспийск» включены 12 дагестанских предприятий. По итогам 2019 года резидентами создано 139 рабочих мест, привлечено 377 миллионов рублей инвестиций.

ТОР «Каспийск» создана в одноименном городе в 2017 году. Условие для получения статуса резидента является осуществление деятельности на территории города с объемом вложений не менее 5 миллионов рублей и созданием не менее 20 рабочих мест в течение первого года деятельности.

Обеспечение эффективной занятости — одна из целей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», который будет реализован в России до конца 2024 года. На него выделят 52,1 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта, среди прочего, предполагает оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, увеличение производительности труда до пяти процентов в год. Его куратором назначен первый зампред председателя правительства России Андрей Белоусов.

Источник: Лента.Ру

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