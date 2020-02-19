В российских магазинах нашли опасный миндаль

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование миндаля, который продается в магазинах, и обнаружил в некоторых образцах плесень. Об этом говорится в материалах, которые поступили в «Ленту.ру».

В общей сложности специалисты проверили миндаль пяти брендов: «Дары природы», Nature Foods, Fine Life, Aro и Globus. Они установили, что по вкусу и запаху продукты всех брендов имеют отличные показатели. Однако анализы показали, что в миндале Fine Life и Aro содержание плесеней превышает максимально допустимое.

Специалисты объяснили, что некоторые плесневые грибы вырабатывают специфические токсины, наличие которых в пище несет серьезный риск здоровью человека. Из-за этого продукты Fine Life и Aro попали в черный список «Росконтроля».

Эксперты заключили, что миндаль брендов «Дары природы», Nature Foods и Globus безопасен для человека, имеет высокое качество и может рекомендоваться к покупке.

Источник: Лента.Ру