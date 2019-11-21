В российских поездах разгонят интернет

21 ноября 2019     13
В российских поездах разгонят интернет

Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом. Первый экспериментальный участок новой системы связи могут развернуть к 2022 году, сообщили «Известиям» в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Там рассказали, что в планах — создание принципиально новой беспроводной системы связи, которая сможет обеспечить широкополосным интернетом автомобили, самолеты и поезда. Кроме того, эта система позволит в режиме реального времени управлять беспилотниками. Соответствующий проект одобрен рабочей группой НТИ «Аэронет».

Соруководитель группы Сергей Жуков пояснил, что в транспортном средстве расположат шлюз, который позволит подключиться к интернету через любой интерфейс связи: Wi-Fi, 4G и другие. В первый экспериментальный участок войдут десять ретрансляторов с радиусом действия каждого в 150 километров.

По оценкам авторов проекта, доступ в интернет только на железной дороге может принести 21,5 миллиарда рублей в год. Показатель на авиатранспорте — около пяти миллиардов.

Источник: Лента.Ру

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