В российских сосисках нашли хрящи и кости

11 февраля 2020     9
В российских сосисках нашли хрящи и кости

Специалисты «Общественного контроля» проверили качество продаваемых в магазинах сосисок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Специалисты установили, что некоторые производители обманывают покупателей. Например, в сосисках «Молочные» ТМ «Малаховский» были обнаружены клетчатка и каррагинан, а в сосисках «Говяжьи» — крахмал, растительный белок (соевый изолят), а также мелкие частицы хрящей и костей.

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«Костные и хрящевые частицы могли попасть из-за использования мяса механической обвалки. Это дешевое сырье низкого качества — по сути, остатки мяса, которое соскребается с кости», — объяснил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии мясных, рыбных продуктов и консервирования холодом Университета ИТМО Александр Ишевский. В продуктах, изготавливаемых по ГОСТу, таких ингредиентов быть не должно. Эксперты предупредили, что такие продукты могут вызвать аллергию.

В декабре 2019-го проверку популярных в России марок сосисек проводил «Росконтроль». По ее результатам выяснилось, что в сосисках «Малаховский» и «Окраина» превышен допустимый уровень обсемененности мезофильной микрофлорой. Кроме того, в сосисках «Велком» и «Малаховский» в ходе гистологического анализа было выявлено присутствие клетчатки (клетчатка подорожника в первом случае и пшеничная — во втором).

Источник: Лента.Ру

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