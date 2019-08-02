В российском городе начнут производить сжиженный природный газ

2 августа 2019     16
В российском городе начнут производить сжиженный природный газ

В Магнитогорске Челябинской области появится завод по производству сжиженного природного газа. Об этом сообщает «ФедералПресс».

По информации издания, в регионе также планируется построить сеть заправок. Первый мультитопливый автогазозаправочный комплекс появится уже в сентябре в Копейске. Кроме того, ожидается поступление комплексов в Челябинск. Уточняется, что благодаря появлению транспорта на газомоторном топливе объем выбросов загрязняющих веществ должен снизиться на 4 тысячи тонн в год.

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14:29 — 4 июля

«На сегодняшний день Челябинск — один из самых подготовленных городов к реализации федерального проекта “Чистый воздух”. Проект обновления городского общественного транспорта — это, прежде всего, вклад в здоровье и качество жизни горожан. Мы продолжим мониторинг исполнения комплексного плана мероприятий по снижению выбросов промышленных предприятий в атмосферный воздух», — передает издание слова руководителя проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александра Власова.

В рамках реализации национального проекта «Экология» и входящего в него федерального проекта «Чистый воздух» выбросы загрязняющих веществ в воздух должны составлять менее 80 процентов от уровня 2018 года. В приоритете города с самыми серьезными проблемами: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Всего на федеральный проект выделено более 500 миллиардов рублей.

Источник: Лента.Ру

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В российском городе начнут производить сжиженный природный газ
В российском городе начнут производить сжиженный природный газ

В Магнитогорске Челябинской области появится завод по производству сжиженного природного газа. Об этом сообщает «ФедералПресс». По информации издания, в регионе …



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